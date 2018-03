Jubilæum

Da han for 20 år siden blev præsenteret for materialet og metoden af den finske ophavsmand, Timo Lahtinen, kunne han straks se potentialet også på det danske marked. Uretek var allerede på markedet i Sverige, og svenskerne skulle også repræsentere produktet i Danmark. Det gjorde de ikke i tilstrækkeligt omfang, mente Timo Lahtinen og tilbød Ivan Steffensen at blive den danske Mr. Uretek.

- Der er ikke andet på markedet, der ligner Uretek-metoden. Ved at injicere Uretek GeoPlus-materialet ned under fundamentet på en bygning kan vi udligne sætningsskader og bringe huset tilbage i niveau. Og vel at mærke samtidig stabilisere fundamentet varigt, forklarer Ivan Steffensen.

Siden har Ivan Steffensen været synonym med Uretek i Danmark. Og for hvert fundament, han og hans mandskab har stabiliseret under kundernes huse, er Ureteks eget fundament blev styrket yderligere.

Nørre Aaby: Det var et tæt parløb med de fremtidige kunder, som Ivan Steffensen i 1998 indledte hjemme i privaten ved Børkop mellem Vejle og Fredericia. Han havde fået øje på et finsk produkt, som kunne stabilisere og sikre fundamenter under bygninger. Uretek hed produktet.

I 2001 købte far og søn firmaets første anlæg til injicering af Uretek-materialet og monterede det i en lastbil. Sammen kørte Ivan og Kent Steffensen rundt til mange opgaver landet over, og så kom der gang i ansættelse af medarbejdere. Først en montør, så en montør mere, og de to indehavere fik selv mere tid til at sælge projekterne.

Trods finanskrisen i 2008 benyttede Steffensen & Steffensen året til at få yderligere et ben at stå på. De fik import og forhandling af britiske ScrewFast-skruepæle som supplement til Uretek-metoden, hvor der er sætningsproblemer eller behov for at fæstne master eller bygninger solidt til undergrunden. Med skruepæle som kan fjernes sporløst igen på et senere tidspunkt.

Desuden har Nørre Aaby-firmaet sikret sig yderligere to ben at stå på. For ikke længe siden er Uretek begyndt også at lave såkaldte borede pæle, hvor jord bores op med et stort pælebor, og hullet så fyldes med beton. Der er mulighed for at armere betonpælene efter behov.

Tillige har firmaet sat støbning af fundamenter som selvbærende terrændæk på menuen. Det sker i forbindelse med enten støbning af pæle eller skruning af ScrewFast-pæle. Fundamentet hviler så på pælene, når specielle forhold på stedet bevirker, at der ikke kan funderes på normal vis. /EXP