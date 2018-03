Halvdelen af Ærøs drikkevandsboringer indeholder pesticidrester fra gamle sprøjtninger.

Det ved vi. Men skal vi acceptere en fortsat brug af såkaldt lovlige pesticider, som før eller siden også når ned til grundvandet? Nej, det skal vi helt oplagt ikke. Pesticider er skabt til at dræbe, og drikkevandet tilhører os alle, ikke kun jordejerne. Miljø- og Fødevareministeriet har som en spæd begyndelse pålagt kommunerne at skabe boringsnære beskyttelsesområder, BNBO'er, hvor man ikke må påfylde gødning og pesticider eller vaske sit udstyr efter brug. Men umiddelbart er der ikke noget til hinder for, at man fortsat kan sprøjte her.

Ikke umiddelbart, nej. Flere kommuner har nemlig nu ud fra et forsigtighedsprincip forbudt sprøjtning i BNBO'er, og de har fået medhold af Miljø- og Fødevareklagenævnet. En kommende retssag anlagt af landbrugets paraplyorganisation, Landbrug og Fødevarer, vil vise, om vor adgang til rent drikkevand er beskyttet af dansk lovgivning.

I 2017 fravalgte Ærø Kommunalbestyrelse BNBO'er udmålt med 2-årstilstrømning til boringerne til fordel for nogle meget mindre områder udmålt med 1-årstilstrømning. Miljøstyrelsen har nægtet uden videre at godkende disse mindre BNBO'er, og heldigvis er fire af Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets fem medlemmer enige (FAA 14. marts). BNBO-størrelsen skal afgøres på kommunalbestyrelsesmødet 28. marts.

Ærøs politikere opfordres til at anvende forsigtighedsprincippet og Ærøs særlige geologi til 1) at vælge 2-års-BNBOer, 2) at forbyde sprøjtning i BNBOer og 3) at forbyde alle haveejere at bruge pesticider.