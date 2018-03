- Det hjælper ikke noget at udvikle nogle flotte produkter, hvis de ikke kommer ud over rampen.

Det er klart, at med de investeringer og de ting, vi gør, skal det også have en positiv effekt på omsætningen og ikke mindst på indtjeningen. Nu gælder det om at håndtere den vækst. Kommerciel direktør Thomas Heunicke, Gejst

- Vi nåede til en erkendelse af, at hvis vi skulle videre, var vi nødt til at have nogle indspark på nogle kernekompetencer som salg og markedsføring, siger han.

- Vi havde alle kasketter på. Det var at pakke varer, udvikle produkter helt fra bunden, lave hjemmeside, ud at sælge og stå på messer, fortæller han.

Gejst Gejst blev grundlagt i maj 2013 af Søren Nielsen og Niels Grubak Iversen.Målet var og er stadig at udfordre deignmarkedet og skabe nogle produkter, som skiller sig ud. I august 2017 kom Thomas Heunicke til. Han er medejer af Gejst og er indtrådt i direktionen, mens Niels Grubak Iversen har valgt at træde ud af virksomheden. Der er i dag seks ansatte i Gejst. Produkterne forhandles blandt andet i møbelhusene Central Møbler og Lindegaard Poulsen i Odense, og Gejst har leveret interiør til musik- og teaterhuset Odeon.

Søren Nielsen er direktør i Gejst og var med til at grundlægge virksomheden for knap fem år siden. De første år har været præget af en iværksætterånd, hvor Søren Nielsen sammen med sin nu forhenværende forretningspartner Niels Grubak Iversen tog næsten alle opgaver på sig.

Alle processer og strukturen i virksomheden er blevet gennemgået i detaljer.

- Det var at smide alle bolde op i luften, og hele virksomheden blev vendt på hovedet. Vi halverede sortimentet, lavede nyt logo og en ny salgsstrategi. Så alt var oppe at vende og kun det stærkeste fik lov at stå tilbage, siger Søren Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at chancen for at nå i mål er højere, når der ligger en plan, og der er klare mål. Og hvis vi vil samarbejde med professionelle, er vi også selv nødt til at være professionelle.

Thomas Heunicke har erfaring med at tage en mindre designvirksomhed og bygge den op til noget stort. Det var han med til med By Lassen, som med Thomas Heunicke i spidsen for salg blev en af de hurtigst voksende virksomheder i branchen i Danmark. Den erfaring tager han nu med sig i Gejst.

- Du er nødt til at have en strategi og få etableret en struktur og nogle processer, for når du først er i gang og måske har 10 medarbejdere, kan du ikke gå et skridt tilbage og skabe strukturen, så det har vi været opmærksomme på at få skabt til en start, siger han.

- Gejst er blevet relanceret mere eller mindre som et nyt brand. Nu er der en strategi på markedsføringen, for produktudvikling, hvor vi ved, hvad der kommer af produkter de næste to år, og vi ved, hvad vi vil med distributionen, og hvordan vi skal gøre det.

Men selv om Gejst er gået fra iværksættereventyr, hvor folkene bag har prøvet sig frem, til en strømlinet og struktureret virksomhed, er det stadig sjovt at være en del af, understreger direktøren.