- Ligesom i 2013 holder vi skolen åben, og så kører vi nogle andre programmer og noget andet undervisning, og efterfølgende følger vi så op på, hvad eleverne mangler i undervisningen og sikrer, at de får de timer, som de skal have - både af hensyn til loven, og hvis de skal op til eksamen.

- Vi holder åbent, og så sætter vi et lidt andet program sammen, siger han og minder om, at man jo har prøvet det før under lærerkonflikten i 2013.

Økonomidirektør og medlem af skoleledelsen på Oureskolerne, Jens Petersen, forsikrer dog, at der vil være lærere til at tage sig af efterskolens 600 elever.

Jens Petersen siger, at hverken strejke eller lockout umiddelbart får de store konsekvenser for eleverne på skolen.

- Med mindre konflikten løber ind i eksamensperioden. Så får det jo konsekvenser, så det vil noget, og sådan vil det jo være rundt omkring på alle landets skoler.

Han forklarer desuden, at skolen ligesom efter konflikten i 2013 også denne gang regner med at kompensere forældrene for nogle af de penge, de betaler for at have børnene gående på efterskolen.

- I 2013 sparede skolen jo penge på lockouten, og de penge betalte vi tilbage til forældrene, for vi sparer jo penge på lærerlønninger, når lærerne er lockoutet, og alt afhængigt af, hvordan det forløber denne gang, så regner vi med at gøre det samme igen.

Hvor mange penge sparede i sidste gang?

- Mange. Det er jo fem år siden, så jeg kan ikke huske det. Men det var mange hundredetusinde kroner, for det er jo en stor skole, og der var lockout i fire uger, så det var rigtig mange penge, vi betalte tilbage til forældrene. Det vil vi gøre igen, for det er jo ikke meningen, at vi skal tjene penge på, at der er konflikt på arbejdsmarkedet, lyder det fra Jens Petersen.