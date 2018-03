En butikstyv i Bolbro tog søndag aften kort før klokken 18 sit tyveri lidt for vidt, da han i Føtex forsøgte at forlade butikken med ikke mindre end seks par cowboybukser. En vaks butiksdetektiv holdt øje med tyven og slog til, da vedkommende forsøgte at forlade forretningen. Og da vedkommende i et baglokale blev bedt om at tømme lommerne viste det sig, at Føtex ikke var søndagens eneste mål. Butikstyven havde også været i Lidl på Middelfartvej, hvor vedkommende havde stjålet flere ting. Tyven blev overdraget til politiet og er nu sigtet for begge tyverier. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport fra weekenden.