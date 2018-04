Billedbøger

Bøger: Det er hyggeligt at læse højt for de små og endnu hyggeligere, hvis man som voksen også kan nyde historierne og illustrationerne. 2018 har allerede nu budt på adskillige fine billedbøger til de mindste. Her er et udvalg af de smukkeste.

"Ø" er en ren billedbog uden ord og Anna Jacobina Jacobsens debut. En såkaldt "stillebog", som i tegninger fortæller om en pige, en lille havfrue i en sardindåse. Udkommet på Jensen & Dalgaard.

"Du og jeg" af norske Synne Lea og Stian Hole er en poetisk bog, som tager børns frygt for at miste alvorligt. I bogen følger vi en pige, som er bange for at miste sin elskede morfar. Udkommet på Høst & Søn.

Humoren blomstrer i "Jeg har jo sagt kom hjem!" af Jory John og Benji Davies. Vi følger de umage naboer: den grænseoverskridende And og den introverte og lade Bjørn. Udkommet på Høst & Søn.

Farfar har fundet en underlig maskine i sin kælder i "Huset på havets bund", som er skrevet af Martin Glaz Serup og illustreret af Lars Vegas Nielsen. Bogen, der udfordrer børns forestillinger om verden, er udkommet på Gyldendal.

Her finder vi også to bøger om Bette og Bjerg. "Bjerget af kager" og "Rumtænnisten" er skrevet af Tina Karura Bestle og tegnet af Hanne Bartholin. Bøgerne handler om sammenhold og venskab.

"Brilleaberne" er en drillebog skrevet af Lars Holmsted og illustreret af Lillian Brøgger. Hovedpersonerne er to drenge, der bærer briller, og det får de mange skøre oplevelser ud af. Udkommet på Mellemgaard.

For de større af de mindste har den kendte forfatter Bjarne Reuter atter kastet sig ud i at gendigte fra Bibelen - denne gang historien om Noa og arken. "Noa" er illustreret af Kamilla Wichmann og udkommet på Bibelselskabets Forlag.

Kim Fupz Aakeson har skrevet, og Kathrina Skarosa står bag den søde og humørfyldte "Mig og min mor og Emilie og Emilies far", som er udkommet på Gyldendal. Bogen, der henvender sig til de seks til ni-årige, er en vampyrhistorie.