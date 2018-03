Kloden rndt

Rumænien: Advokater i Rumænien er fortørnede efter to mærkværdige domme, skriver nyhedsbureauet AP. Først afviste en domstol at annullere en levende mands dødsattest. Manden forlod landet i 1990'erne, og da han kom tilbage i januar, havde hans familie fået ham erklæret død. Sagen er forældet, konstaterede retten. Få dage efter den dom kom det så frem, at en død mand har fået udleveret et nyt kørekort. Manden fik frakendt kørekortet i marts sidste år, men ankede den afgørelse. Da han for nylig fik medhold, havde han dog været død i flere måneder, men kørekortet udstedes på ny alligevel. (ritzau)