Nej, hverken sol eller måne, men gadelys var formørket, da jeg i lørdags efter en improviseret hyggelig aften kom ud til bilen, kantstensparkeret hvor nærmeste lygtepæl skulle have lyst på den, så ingen ramler ind i den. Men, nej: Den er ikke belyst - så må lampen vel være gået ud, det sker jo.

På næste vej mangler alt gadelys - mærkeligt - er der en hel kreds, der er gået ned? Det sker jo også.

Men mens der er lys i husene, så der er ikke generelt strømudfald, mangler der langs alle andre veje hjemad også gadelys, og hjemme er der heller ikke noget, så det er med nogen famlen, at nøglehullet rammes.

Har før oplevet at spadsere usikkert hjemad i fortovs-mørket uden at kunne se kantsten eller eventuelle tabte genstande at snuble over på ellers altid oplyste, men nu bælgmørke, fortove i kvarteret.

Nu dæmrer der en tælleprås - desværre ikke en, der kan oplyse gade eller fortov, men noget i bevidstheden: Fik nogen en gang den lyse idé at slukke alt gadelys for at markere sig? Er det klimaklynkerne, der har foranstaltet en meningsløs og risikabel happening?

Ja, indtil 5 maj 1945 var der jo den idé at mørkelægge for at vanskeliggøre orientering for overflyvende bombefly, det var der en slags mening i for besættelsesmagten. Men nu? Er der mening i at gøre færdsel på sædvanligvis oplyste gader, fortove, cykelstier og veje usikker? Nej, vel?

Så derfor: Gør det aldrig mere, tak!