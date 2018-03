Jubilæum

- Det har altid været en lille pigedrøm. Siden jeg var lille, har jeg altid pillet i mine forældres hår og lagt makeup på dem, og hvad de ikke har været udsat for gennem årene, siger Charlotte Jørgensen med et smil og fortæller, at hendes far ikke var sen til at følge op på hendes ønsker, da de tidligere banklokaler i Årslev blev til salg i 2007.

De næste syv år nåede hun at få to ansatte, to elever i salonen og to børn i privaten, og sidstnævnte betød, at hun valgte at flytte salonen fra Stationsvej til hjemmet på Banevej i Årslev.

- Det var et stort ansvar både at have to små børn og flere ansatte i salonen samtidig, så jeg besluttede mig for, at jeg ville drive min salon alene, siger hun og fortæller, at hendes mand, der er selvstændig med sin egen vognmandsforretning, bakkede op om hendes planer og hjalp til med at få bygget en 70 kvadratmeter stor salon som tilbygning til familiens bolig.

- Her er det nemmere at fokusere mere på familien og på kunderne, for der er mange ting, der følger med, når man har ansatte, og jeg kunne se nogle store fordele i at have salonen her, for så er der nogen, når børnene kommer hjem fra skole og kan føle den tryghed, det giver, forklarer Charlotte Jørgensen.