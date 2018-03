Debat: Stakkels børn

Læserbrev: I Danmark tilbringer børn en stor del af deres tidlige barndom i vuggestuer og børnehaver. Her lever de deres liv sammen med mange andre børn og professionelle voksne, som hver dag gør deres absolut bedste for at sikre alle børn en tryg, kærlig og spændende hverdag.

Hvordan kan vi som kommune blive ved med at spare på vores børn, altså dagtilbudsområdet? Det er pædagogernes opgave at understøtte børns sociale og kulturelle dannelse til selvstændige individer, der aktivt kan deltage i samfundet. Hvorfor giver vi ikke pædagogerne mulighed for at være de faglige, kærlige og omsorgsfulde voksne, som vores børn tilbringer deres tid hos, når vi er på arbejde?

Vi ved fra forskning, at de første leveår har afgørende betydning for børns muligheder til at udvikle sig til livsduelige og derved på længere sigt at deltage i samfundet. Jeg undrer mig.

Hvordan kan det være, at politikerne i Svendborg vil være bekendt at spare vanvittige 14,3 mio. kr. på vores børn? Hvilken tid går vores børn i møde og hvilken regning står vi tilbage med i Svendborg, når de menneskelige og økonomiske omkostninger skal betales?