En ukendte gerningsmand fik ikke meget ud af sine anstrengelser, da vedkommende klokken 01.33 natten til mandag brød ind hos burgerkæden Carl's Jr., der ligger i forbindelse med Bilka-varehuset på Niels Bohrs Allé. Tyven brød et vindue ind hos burgerkædens drive-in, og på den måde var det muligt at komme ind i selve restauranten. Her blev der flået tre pengekassetter ud fra kasselinjen, men de var tilsyneladende alle sammen tomme. Indbruddet aktiverede en alarm, men tyven var forsvundet med uforrettet sag, da en vagt nåede frem. Indbruddet blev anmeldt til politiet tre minutter efter at ruden blev knust. Klokken 01.36. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.