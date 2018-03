Debat: Ikke DF- ledelsen, der er problemet

Læserbrev: Kære DF-vælgere i Svendborg Kommune. Bare rolig - det er ikke ledelsen, der er noget i vejen med, men personer, som melder sig ud af DF og bagefter går i medierne med henblik på at svine partiet til.

Til generalforsamlingen blev der sagt, at hvis der var splid, skulle man naturligvis holde det internt. Og så alligevel er man illoyal over for partiet DF. Der er nogen, der ikke arbejder for partiet, men kun for sig selv.

Med hensyn til et dårligt sprogbrug, som nogen mener, der er internt i ledelsen, så synes jeg ikke, at man skal gå i pressen med ord som "Jeg er pisse ked af, at vi har mistet Jesper", som Morten S. Petersen udtaler.

Ligeledes udtaler Jette Kjellerup "Jeg er den type, der på godt dansk ikke slikker folk i røven, hvis jeg ikke er enig med dem". Den slags sprogbrug stempler folk, synes jeg.

Jeg har rost Dorthe Ullemose, gruppeformand DF, for hendes engagement, initiativer og gode læserbreve. Det er ikke let at styre en så broget flok, hvis de modarbejder én fra begyndelsen.