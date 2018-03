Kerteminde: Mange har klaget over brostene i Renæssancehavnen og været kede af dem. Men ikke ret mange er så kede af dem som parret, der driver Tornøes Hotel, der ligger lige midt i den brostensbelagte herlighed.

De - eller rettere deres gæster - er så plagede af støjen, at de sidste år tilbød kommunen at låne dem pengene til at få gjort noget ved de ikke særligt elskede brosten. Et tilbud, kommunen ikke tog imod.

- Nu glæder vi os bare over, at politikerne har lovet, at de i 2018 eller senest i 2019 gør noget ved det, siger Morten Birkerod.

- Det er så ærgerlig, at mange gæster, når vi står og tjekker dem ud, slutter med en bemærkning om, at nu bør vi snart få gjort noget ved den larm, tilføjer Charlotte Birkerod.

Hotellet forsøger at kompensere for støjen ved at lægge øreproppper på sengebordene, og det er gæsterne glade for, forsikrer Charlotte Frandsen.

- Men det er jo ikke bare for vores egen skyld, at vi helst vil sende gæsterne ud af byen igen med en god oplevelse, så de vender tilbage en anden gang - det er jo til gavn for hele byen. Og det er noget skidt, hvis folk tager afsted med en oplevelse af, at der er hyggelig i Kerteminde, hvis det ikke var for al den støj.