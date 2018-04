1. Flere vil have søbegravelse

Fyns to krematorier oplever, at flere og flere vælger at få spredt asken til havs.

Sydfyns krematorium i Svendborg udleverede i 2016 knap 10 procent af de kremerede til askespredning. I 2014 og 2015 var det henholdsvis seks og syv procent. Odenses Krematorium har ikke haft mulighed for at trække tal til denne artikel, men fornemmelsen er også her, at det er en stigende tendens.

Kirkeministeriet har ikke opgjort tallet for askespredninger på landsplan siden 2008. Også dengang var tallet dog stigende: I 2008 var der 1700 askespredninger mod 658 i år 2000.