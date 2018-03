Færgegården er et af ni udskænkningssteder på Fyn, der kan skilte med Danske Ølentusiasters ølmærke 2018. Det er belønningen for at have en stor ølsamling på 35 forskellige slags - og for at have deciderede ølmenuer til maden.

Faaborg: Henrik Krum Kristensen åbner lågerne i den gamle skænk i krostuen, og frem toner Færgegårdens enorme ølsamling. Der er 32 forskellige øl på flaske og tre slags på fad.

Og ikke nok med det: Færgegården har også særlige ølmenuer, som man kan bestille til maden. Ligesom vinmenuer. Hvis man for eksempel bestiller en fire rettes menu, kan man samtidig bestille en ølmenu, og så får man nogle forskellige øl, der passer til de forskellige retter.

Danske Ølentusiaster har uddelt hæder til 178 udskænknings- og indkøbssteder i hele landet. Det er ny rekord. I 2016 blev der i alt uddelt 128 mærker. Dansk Ølmærke er Danske Ølentusiasters mærke til udskænkningssteder og indkøbssteder, der har et ekstra godt øje til det gode øl.Følgende ni udskænkningssteder på Fyn har fået mærket i 2018:



Hotel Færgegården, Faaborg



Bryggeriet Flakhaven, Odense.



Dunkbar, Odense.



Carlsens Kvarter, Odense.



Christian Firtal, Odense.



Face Inn, Svendborg.



Hansted, Svendborg.



Kunstbryggeriet Far & Søn, Svendborg.



Ø-bryg, Thurø.



Dertil kommer tre forretninger i Odense, to i Svendborg, en i Middelfart og en på Østfyn.

Det er baggrunden for, at Færgegården nu for anden gang får Danske Ølentusiasters ølmærke. Det skete første gang i 2016. Kun ni udskænkningssteder på Fyn har fået mærket i år, og Færgegården er det eneste i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det begyndte vel for omkring 14 år siden, de alle mikrobryggerierne begyndte at skyde op. Jeg har det sådan, at jeg har svært ved at smide noget ud, når jeg tager noget nyt ind. Derfor er ølsamlingen vokset støt gennem årene, siger Henrik Krum Kristensen, der sammen med sin bror, Karsten Møller Kristensen, har drevet Færgegården i 17 år.