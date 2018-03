Det er utroligt svært at finde personer i Uganda, der ikke er korrupte, men Florence gør det af et rent hjerte, og det er hun kendt for, og derfor tør jeg arbejde sammen med hende Inger Lund

Ringe: Det store fællesområde på Tingagerskolen er fyldt godt op. På gulvet sidder de tre mindste klasser, og i en ring omkring dem står 80-90 bedsteforældre, som er blevet inviteret ind på skolen med deres pengepung. De skal nemlig efter bedste evne donere penge til et projekt, som International Linje på Tingagerskolens 10. klasse har arrangeret sammen med en vis Inger Lund, der er kendt for sit engagement i at hjælpe nødstedte børn i Uganda.

Efter introduktionen skal der handles, og nu bliver bedsteforældrene slæbt rundt i de forskellige boder, hvor børnebørnene får dem til at punge ud, så de kan deltage i forskellige konkurrencer.

Og 10. klasserne har været kreative. Der er bygget en bowlingbane, der bliver lavet manddomsprøver med vægte, armbøjninger og sjippetov og kastet med dåser og meget mere, og selv en cafe med kaffe og kage har eleverne stablet på benene. Alt sammen indtægtskilder, hvor pengene går ubeskåret til handicapskolen i Uganda.

Ved sin egen bod står Inger Lund med et stort smil og viser eksempler på håndarbejde fra handicapskolen frem: Brugte sugerør, der er flettet sammen til et tæppe og blade fra banapalmer, som er forarbejdet til dukker, bolde eller billedrammer.

- De handicappede bliver sat til at lære og producere noget på skolen, der kan hjælpe deres egne familier til at købe mad, for ellers bliver de ikke regnet for noget, fortæller Inger Lund, der er kontaktpersonen til en vis Madam Florence, som har startet handicapskolen på privat initiativ.

- Hun har en utrolig høj status dernede, fordi hun aldrig tager imod penge for sit arbejde. Det er utroligt svært at finde personer i Uganda, der ikke er korrupte, men Florence gør det af et rent hjerte, og det er hun kendt for, og derfor tør jeg arbejde sammen med hende, fortæller Inger Lund, mens det klirrer i kasserne ved de forskellige aktiviteter.