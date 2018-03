Svendborg: På genbrugsstationen i Svendborg får de, der har mod på at kaste sig over at hjemmekompostere, henover påsken en hjælpende hånd til at komme i gang.

Det er altid muligt at hente gratis kompost på Vand og Affalds genbrugsstationer, men i højtiden bliver komposten læsset for dig med maskine. Derudover kan de haveglade få kompostorme med sig, ligesom gartner Kai Glad stiller sin ekspertise til rådighed og giver gode råd til, hvordan man kommer i gang.

Man kan hente kompostjord hele påsken, mens de gode råd leveres langfredag og anden påskedag mellem klokken 10 og 14 på genbrugsstationen på Miljøvej 10 i Svendborg.

Gratis kompostorme kan desuden fås på genbrugsstationen i Hesselager. (heng)