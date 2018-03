Middelfart: For anden gang har foreningen Danske Ølentusiaster tildelt Kvickly Middelfart "Årets Ølmærke for en særlig øloplevelse".

Prisen tildeles steder og forretninger, som gør noget ekstra for at udbrede kendskabet til godt øl, både hjemligt og udenlandsk. Her udmærker Kvickly Middelfart sig med et af landets største udvalg.

Det skyldes i høj grad forretningens øl-sommelier, Jørgen Flemming Henriksen, som helt naturligt også var den, der modtog hædersbevisningen på vegne af Kvickly. Prisen blev overrakt forleden eftermiddag af Bjørn Bodi, ølentusiasternes lokalformand i Middelfart. /EXP