Odense, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Middelfart er inde i en rivende udvikling, især Odense, der om få år vil være mageløs at bo i. Vi er mange fynboer, cirka 500.000, og mange ældre, og hvad gør vi med dem?

Vi kunne hjælpe dem med at blive i deres boliger, ofte med skønne haver. Vi kunne tillade arbejdsløse at give en hjælpende hånd til havearbejde og vedligeholdelse af boligen, både inde og ude. Håndværkerne er jo snart en mangelvare på Fyn. Arbejdskraften har vi; mange tusinde uden arbejde, hvoraf en del har levet af kontanthjælp i mere end 10 år. Mange gamle er rædselsslagne for, at deres læge erklærer dem uegnet til kørekort, og har man ikke familie og venner, der kan hjælpe med indkøb, kan løsningen være, at kommunen betaler en taxa til supermarkedet et par gange hver måned.Butikkerne i småbyerne lukker i en hast, ingen troede muligt. Internettet tager mere og mere handel, især fra Kina, ofte uden momsafregning. Broen til Sjælland ser ikke ud til at blive billigere, og her kan kommunen betale for en tur over broen ganske gratis for pensionisterne. Det vil bevare kontakten til familien og vennerne på Sjælland.Det vil det næppe koste kommunerne mere, end hvad en daglig pakke cigaretter koster i et måneds tid. Dødsannoncer i Stiften bekræfter, at mange af os lever ind i 90 års-alderen. Tit ofte 100 år. Hvad der overrasker, er den stigende interesse for kultur, og det vil næppe koste meget at lade pensionister komme til kultur for halv pris. Også uden, at det koster kommunerne penge.

Mange af disse ting er vi på vej til, og det er nok det, der gør, at vi er verdens lykkeligste folkefærd.