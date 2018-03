Middelfart: Trods et isnende koldt Lillebælt ser Middelfarts roere alligevel frem til at komme på vandet efter en lang vinter med intensiv indendørs træning i romaskiner, og Middelfart Roklub går en ny sæson i møde med en ny fire-åres inrigger i bådehuset fra det tyske værft Baumgarten.

Båden fik ved standerhejsningen palmesøndag navnet "Teglgaard" af klubbens ældste medlem, 82-årige Bent Kissow Petersen, som stadig er aktiv roer.

Den tætte tåge indbød ikke umiddelbart til roning på dagen, men formanden, Søren Lykke-Jensen, glædede sig alligevel til den nye sæson, efter at klubbens stander atter vajede over klubhuset ved Kongebrogården. Han mindede dog de mange forventningsfulde medlemmer om, at vandet i Lillebælt stadig er under to grader varmt, hvorfor der indtil videre kun må anvendes både med flere roere ved årerne. Rochef Klaus Scheffel gjorde derefter status over vinterens indendørs træning med flittig brug af klubbens romaskiner, de såkaldte ergometre. Resultatet blev 9713 virtuelt roede kilometer af 41 roere, mens det milde vejr også gjord det muligt for ni roere at tilbagelægge 409 kilometer på vandet. Veteranen Børge Frederiksen løb med "Herrepokalen" for 1056 kilometer i ergometer i vinterens løb fulgt af Evan Jeppesen med 778 kilometer. Birgit Rützou hjemtog "Damepokalen" efter 438 kilometer i romaskinen. Pontonbroen skal efter planen i vandet i ugen op til påske. De store linjer for den kommende sæson trækkes, når klubben 11. april indkalder til medlemsmøde. /EXP