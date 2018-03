Med sidste kontrakt på anlægsarbejdet i hus ser Odense Letbane nu ud til at holde sig inden for budgettet.

Derudover skal Benedikts Plads bygges om, så den i fremtiden kommer til at fremstå i et nyt udtryk, som indbyder mere til brug og byliv.

Med en pris på 17,4 millioner kroner i et udbud, hvor fem danske firmaer bød ind, blev det M.J. Eriksson A/S, der vandt opgaven med ombygning af kryds samt nye vejbaner, cykelstier og fortove i Albanigade og Benediktsgade.

Man har hørt det mange gange før. Store offentlige investeringer, der pludselig bliver markant dyrere end ventet. Men det kommer ikke til at ske med Odense Letbane. I hvert fald ikke som det ser ud nu, efter at selskabet mandag skrev under på den sidste af syv kontrakter om anlæggelsen af letbanen.

Og ligesom de seks tidligere kontrakter, holdt vinderbuddet sig inden for budgettet. Og det glæder man sig over hos Odense Letbane.

- Det er naturligvis en stor tilfredsstillelse for os, at vi har landet alle syv anlægskontrakter inden for budgettet. Det er resultatet af, at vi med god assistance fra vores rådgivere har gjort et solidt forarbejde. Der er skabt en fornuftig konkurrence i udbuddene, hvor entreprenørfirmaerne også har ønsket at bide til bolle for at komme med om bord i letbaneprojektet, siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør for Odense Letbane P/S.

Med mandagens kontrakt står det nu klart, at M.J. Eriksson skal stå for alt letbanens anlægsarbejde mellem Albanibroen i Odense C og letbanens sydlige endestation i Hjallese. Tidligere har entreprenørfirmaet nemlig sikret sig yderligere tre af letbanens anlægskontrakter - og er allerede i gang med arbejdet på Nyborgvej, Ørbækvej, Niels Bohrs Alle, Campusvej, Hestehaven og Hjallesegade.