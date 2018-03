Nyborg: Udsigt til fred på fjorden.

Sådan lød en overskrift i avisen for kort tid siden, da vi kunne fortælle om en aftale, der er indgået mellem Nyborg Roklub, Dansk Ornitologisk Forening og beboere ved Holckenhavn Fjord. Aftalen handler om, hvordan konkurrenceroere fremover skal tage hensyn til fuglelivet på fjorden, efter der gennem lang tid havde kørt en hidsig debat på blandt andet Facebook med kritik af roerne, der efter kritikernes mening forstyrrede fuglene.

Men avisen har fået en henvendelse fra beboerne i Gl. Vindingevej 14, der har grund lige ned til fjorden. Og de er ikke tilfredse med at blive taget til indtægt for en aftale, som de aldrig har hørt om.

- Vi siger fra!! Vi er ikke blevet hørt, endsige underrettet om, hvad der pågik, så vi nægter at indrette os under slige uautoriserede aftaler, skriver Peter og Meatha Hansen i en henvendelse til avisen og fortsætter: - Alt imens at vi undrer os over, at ingen tilsyneladende har fundet det korrekt at underrette alle parter i sagen.

Som tidligere omtalt har Nyborg Kommune ingen myndighed på vandet - heller ikke på Holckenhavn Fjord. Kommunen har optrådt som mægler i striden og har sørget for, at kritikerne blev sat ned ved et forhandlingsbord med roerne.

- Men vi har ikke indkaldt til nabohøring for lodsejerne i området. Dog sørgede vi for, at Holckenhavn som den store lodsejer i området var med, siger Jan G. Jensen, Teknisk Afdeling på Nyborg Rådhus.

Henvendelsen, der fik Nyborg Kommune til formidle en aftale, kom fra Keld Fisker, skytte på Holckenhavn, to lokale ornitologer, en biolog og et ægtepar, der bor i en villa ved Gl. Vindingevej. Aftalen var underskrevet: Nyborg Roklub, Holckenhavn Gods, beboerrepræsentanter, Dansk ornitologisk Forening og Nyborg Kommune.

Og bortset fra det ene ægtepar ved Gl. Vindingevej, der var med i henvendelsen, har andre beboer langs fjorden altså ikke været hørt eller orienteret.

Som tidligere omtalt er der ingen regler, som forhindrer, at roerne bruger den smalle fjord som træningsbane. Men med aftalen har roerne indvilget i en lang række begrænsninger. Blandt andet må roerne ikke bruge Holckenhavn Fjord før midt i juli og kun frem til den 31. august, højst fire dage om ugen og helst ikke to dage efter hinanden. Roklubben må kun bruge Holckenhavn Fjord, når vejret gør det umuligt at bruge Nyborg Fjord - og der må kun ros i tidsrummet mellem klokken otte om morgenen og 20 om aftenen.