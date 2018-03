Fællesspisning

Derfor har hun sammen med sine to veninder planlagt månedlige fællesspisninger, som finder sted den første fredag i hver måned.

- Vi har gennem mere end 20 år været med til at arrangere fællesspisning i Nr. Søby, og så blev vi spurgt, om ikke vi ville starte det op i Nr. Lyndelse også, forklarer Else Larsen.

Sådan spørger Karen Brandt, Rigmor Sand og Else Larsen i en folder, som skal hente spiselystne til fællesspisning i Skullerodsholm Aktivitetshus i Nr. Lyndelse.

Nr. Lyndelse: - Er du madglad, eller har du bare lyst til at hygge dig sammen med dine naboer og andre i dit nærområde og samtidig slippe for at lave aftensmad?

Det første fællesspisningsarrangement på Skullerodsholm Aktivitetshus finder sted fredag 6. april, hvor maden bliver leveret fra Mesterslagteren i Nr. Søby.

- Under maden vil Johannes Henriksen underholde med sin harmonika, og bagefter vil der være en kop kaffe, og hvis nogle har lyst til andre drikkevarer, kan de købes til rimelige priser, fortæller Else Larsen, der opfordrer alle - uanset alder - til at invitere sig selv og andre med til arrangementet.

- Vi sørger for den gode mad, hvis gæsterne sørger for det gode selskab, lyder det fra Else Larsen.

For voksne koster det 85 kroner at deltage, mens børn under 10 år slipper med 45 kroner.

Tilmelding kan ske hos Rigmor Sand på telefon 20365225. Hun træffes bedst mellem kl. 16 og 20, og seneste tilmelding er tirsdag 3. april.