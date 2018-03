Kloden rundt

Sydkorea: Sydkoreanerne er nogle arbejdsheste - måske i lidt for høj grad. Lyset i kontorbygningerne går ofte først ud i løbet af nattetimerne, og det er ikke sundt, mener landets regering. For nylig har Sydkorea nedsat den maksimale ugentlige arbejdstid til 52 fra 68 timer, og næste uge bliver endnu et initiativ iværksat, skriver BBC. I hovedstaden Seoul vil alle computere på offentlige arbejdspladser om fredagen automatisk slukke klokken 20. I løbet af foråret ændres tidspunktet til klokken 19. Knap to ud af tre offentligt ansatte i Seoul har dog bedt om at blive undtaget fra reglen. (ritzau)