Kloden rundt

Tyrkiet: Det har taget et halvt år, men i denne uge nåede 14 kokke i mål, da de lagde sidste hånd på et enormt stykke bagværk. Sammen har de lavet en traditionel baklava-kage, der vejer ikke mindre end 518 kilo. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det en suveræn rekord. Den største baklava hidtil vejede under halvdelen. Den søde kage, der typisk serveres til dessert, består af blandt andet fillodej og pistacienødder. De 14 kokkes rekordkage blev præsenteret på et såkaldt topmøde for gastronomi i Tyrkiets hovedstad, Ankara. (ritzau)