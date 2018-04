Bøger: Det er ikke kun på de store, kendte forlag, at foråret er krimisæson. Også andre forlag har udsendt så mange krimier, at det er umuligt at nævne dem alle, men her er en lille håndfuld:

"Hofdamen" af Peter Dreyer og Jens Jørgen Hansen er en arkæologisk thriller, som er udkommet på Hovedland. Michael fra Viby kommer på en firmaudflugt tilfældigt i besiddelse af et arkæologisk fund, som bringer ham i centrum af et internationalt spil.

I "Natten af deres", som er skrevet af Kirsten Brun, er vi i Nordjylland, hvor vi foruden uhygge også kommer rundt om problemerne i "udkantsdanmark". Krimien begynder, da man finder en flygtning dræbt, og lederen af integrations-kontoret hvirvles ind i jagten på morderen. Bogen er udkommet på Byens Forlag, der også står bag "Martha er ikke vred" af journalist Dorthe Plechinger, tidligere bosiddende i Stige ved Odense. Bogen handler ifølge forlaget om primitive instinkter, et brutalt mord, forsømt kærlighed, utroskab, og en forbandet pligt til at være lykkelig.

I krimistakken fra det fynske forlag Mellemgaard ligger blandt andet "Tigger" af Kim Risør. Den handler om en gammel mand, som lever fra hånden til munden. Da en barmhjertig kvinde forsvinder sporløst , kommer han ud i en drabelig kamp for at beskytte dem, han elsker.

"I varetægt", som er udkommet på EC Edition, er skrevet af Louis Klostergaard og handler om en mand, der sidder varetægtsfængslet i Sydafrika efter at have dræbt sin ærkefjende. I fængslet funderer han over sin brogede skæbne. Forfatteren har tidligere fået anmelderros for sine krimier "Marionetdukken" og "Kvinden i det røde mudder".

En række mystiske mord på paparazzier og trækkerdrenge vækker furore i København. Er der tale om en såkaldt seriemorder? "Paparrazzimord" er skrevet af Lise Muusmann og udkommet på Fuzzy Press. (ahy)