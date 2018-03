Efter at have sikret sig oprykningen allerede i sidste weekend, så sikrede Kølstrup/Rynkebys herrer med en ny sejr også rækkens førsteplads og dermed også retten til at spille om fynsmesterskabet i serie 2. Her møder de vinderen af den anden kreds, hvor der er tæt kamp om toppladserne.

I weekendens udekamp mod He-Ry 67 var det en koncentreret holdindsat sammen glimtende gråt guld som sikrede den store sejr. Den rutinerede stregspiller Søren Rasmussen spillede som i ungdommens vår og blev da også sit holds topscorer med 8 mål.

Øvrige målscorere: Jesper Ringsmose 5, Rasmus Poulsen 4, Claus Uglebjerg og Jimmi Hansen 3, Andreas Rasmussen 2 samt Martin Sandholm, Jens Vestergaard, Martin Thygesen og målmand Stephan Jørgensen 1. (BEN)