Rundt omkring på Fyn får forladte bygninger nyt indhold og nye funktioner. Det gør de, fordi lokale arbejder hårdt på at skabe noget nyt i det, der var engang. Nu samler Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis i samarbejde med Kulturregion Fyn de lokale ildsjæle, så de kan fortælle, hvad det giver og kræver at skabe nyt liv i gamle huse.

Med kunst- og kulturprojektet Mod.Strøm begyndte Kulturregion Fyn i samarbejde med Kulturarv Fyn i 2016 at sætte fokus på det kreative potentiale, som Fyn og øerne rummer. De har besøgt steder, hvor der ikke længere er aktivitet, og målet har været at fortælle historier fra de bygninger, hvis funktion er ophørt, og som derfor er ved at gå tabt.

- Vi mødte et stort liv og et sammenhold på de steder. Der var også steder, som var forladte, hvor man kunne fornemme, at det var ved at gå i opløsning. Men mange steder var engagerede mennesker gået sammen om at fastholde liv og fremtid, siger Troels Malthe Borch, der er museumsinspektør hos Østfyns Museer og en af ankermændene i projektet Mod.Strøm.

Derfor har Kulturarv Fyn nu sammen med Fyens Stiftstidendes Café Stiften og Fyns Amts Avis' Debatteriet inviteret en række af de mennesker, som arbejder på at få liv i de gamle bygninger, til en aften i Siloen på Odense Havn.

- Jeg er ikke ekspert i at sætte liv i gamle bygninger. Det er dem, der er i panelet, som har fingrene nede i det. Jeg skal have øjnene åbne for de fortællinger, der ligger lige foran os, og jeg synes, det har en stor værdi at få de historier med, siger Troels Malthe Borch.