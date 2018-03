cirkelbro

Rambøll har endnu ikke meldt retur, hvordan rådgiverne vurderer sagen, og om der eventuelt skal ske konstruktionsændringer for at sikre broen fremadrettet. Det svar afventer både politikere og embedsmænd, men sagen skal undersøges grundigt, før Rambøll melder tilbage, har Rambøll forklaret i Fredericia Dagblad.

Han har ikke lagt skjul på, at det må være et rådgiveransvar.

Vi har fået en grundig orientering om cirkelbroen, og der er ikke andet at sige, end at alle synes, at det er brandærgerligt. Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S)

- Vi har fået en grundig orientering om hele brosagen, og vi er enige om, at det er en rigtig træls sag. Vi afventer, hvad vores rådgivere vil gøre, og hvordan de ser sagen, siger formand for udvalget Christian Bro (S).

Frederia: Der er grundig ærgelse blandt medlemmerne af miljø- og teknikudvalget over, at Østerstrands flotte cirkelbro ikke har kunnet stå distancen. På det seneste udvalgsmøde fik partierne en redegørelse fra embedsmændene om status i sagen.

Kravet til rådgiverne omkring cirkelbroen på Østerstrand var, at broen skulle kunne holde til at være stillet op året rundt. I Aarhus kan badegæsterne også glæde sig over en cirkelbro, men den bliver taget op inden vinter.

Den runde bro blev udtænkt af Aarhus-arkitekterne Niels Povlsgaard og Johan Gjøde og opstillet som midlertidig kunstinstallation på stranden syd for Aarhus i forbindelse med projekt: Sculpture by the Sea-udstilling i 2015. Broen blev efterfølgende pillet ned, men på mange opfordringer fra aarhusianere er den blevet retableret sidste sommer. Kystdirektoratet skulle give grønt lys til, at broen kunne stilles op igen, og den har nu permanent adresse syd for Aarhus. Byrådet har bevilget de to millioner kroner, det ville koste at genopføre broen, samt 150.000 kroner årligt til at pille broen ned om efteråret og stille den op igen om foråret.

Broen i Aarhus står på høje pæle, og bølgerne kan slå ind under broen. På Østerstrand kan bølgerne også slå ind under de yderste brofag, men inde på stranden møder bølgerne en solid væg af stål og beton og bliver slået retur.