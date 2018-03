USA bør holde igen med de protektionistiske tiltag, mener Kina, som gerne vil have et møde med amerikanerne. Aktiekurserne stiger mandag i Kina.

Kina er parat til at mødes med USA og drøfte uenigheder om handel, siger en talskvinde i Kinas udenrigsministerium mandag.

Meldingen kommer under stigende uro over, om det kan udvikle sig til en egentlig handelskrig mellem de to stormagter.

I sidste uge lagde USA høje toldtariffer på kinesisk stål og aluminium.

De kinesiske aktier er i bedring mandag morgen efter et tydeligt kursfald forleden som følge af toldmeldingen fra amerikanerne.

Natten til fredag dansk tid offentliggjorde Kina en plan for at indføre straftold på amerikanske varer på tre milliarder dollar.

Blandt tiltagene er en told på 25 procent på import af svinekød og 15 procent på stålrør.

Ved samme lejlighed sendte kineserne en advarsel til den amerikanske præsident, Donald Trump, om ikke at skabe en "farlig" situation. USA bør udvise forsigtighed, lød det fra regeringen i Beijing.

Trump har indført told på kinesiske metalvarer, fordi "USA har mistet millioner af job til Kina", som landet har et handelsunderskud på 504 milliarder dollar (3050 milliarder kroner) over for.

- Det er det største underskud for noget land i verdenshistorien. Det er ude af kontrol, konstaterede præsidenten.

Han har også langet ud efter Kina for at stjæle amerikansk design, opfindelser og teknologi.