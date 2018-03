overfald

Fredericia: To unge mænd på 20-25 år er efterlyst for at have overfaldet en 88-årig mand på voldanlægget søndag eftermiddag. De skubbede til manden, så han snublede, og i den forbindelse stjal de mandens tegnebog.

- Han kom ikke til skade, men vi betegner det som et røveri-lignende forhold, fordi de har fat i ham, siger vicepolitiinspektør Finn E. Nielsen, Patruljecenter Syd.

Den ældre mand kom gående hen mod den hvide bro, hvor de to unge sad på en bænk. Idet han passerede dem, rejste de sig og fik ham afledt, og i den forbindelse skubbet til ham.

- Han kan ikke beskrive de to unge nærmere, men det skete kl. 16.25 - altså midt på eftermiddagen, så vi håber, at der er vidner, der kan hjælpe os i sagen, siger Finn Nielsen.

Det er ikke oplyst, hvad tegnebogen indeholdt.