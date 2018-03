Svendborg: Igen i år er der påskefrokost for socialt udsatte i Svendborg. Det sker langfredag i Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej 61.

Her har to dygtige kokkeelever fra Hotel Christiansminde, Tobias Anker Simonsen og Casper Rigvald, forvandlet overskudsvarer fra Netto til et lækkert festmåltid.

Overskudsmaden består af friske råvarer, som enten vil overskride sidste salgsdato i påsken på grund af de mange lukkedage, eller som er blevet lettere beskadiget under transporten til butikken, oplyses det i en pressemeddelelse fra Netto, Hotel Christiansminde og Kirkens Korshær, der sammen står bag tiltaget.

Hos Kirkens Korshær i Svendborg udtrykker korshærleder John Eckhardt glæde over, at man igen i år kan invitere socialt udsatte til at fejre højtiden.

- Vi er meget glade for donationen, og vi glæder os til at gøre vores ypperste for at give vores brugere en ekstra særlig dag sammen med kokken og vores dedikerede frivillige, siger han.

Påskefrokosten vil blive serveret fra klokken 11.30. (heng)