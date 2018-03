Søndersø: Lørdag 7. april kan man se, hvad Hjemmeværnet laver, når det indtager området ved SuperBrugsen i Søndersø kl. 9-16.

- Vi dækker hele Nordfyns kommune og vil i løbet at året tage rundt til byer i området for at vise, hvad Hjemmeværnet laver i håbet om at få flere til at melde sig, fortæller kompagnichef Jannik Jensen.

Både mænd og kvinder kan optages som frivillige i Hjemmeværnet fra begyndelsen af det år, hvori de fylder 18 år. Man skal være dansk statsborger eller have boet i Danmark i mindst fem år for at blive optaget, og man skal gennemføre en grunduddannelse inden for tre år. /EXP