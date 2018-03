Debat: Uforståelig anke mod busholdeplads

Af: Claus Jørgen Bendtsen, tidligere medlem af kom.best. for DF, Øster Hæsingevej 7, Øster Hæsinge

Læserdebat: Det er stor bekymring man sidder tilbage med når man har læst Peter Jensens (PJ) debatindlæg d. 20/3 om den nye busholdeplads ved Lidl i Faaborg. Bekymring er for PJ's helbred, som åbenbart er så ringe, at han må tage både nerve- og blodtryksænkende medicin udløst af en manglende forståelse af etableringen af de nye busholdepladser samt fordelene ved samme.

Jeg undres over PJ's stadige modstand mod projektet på trods af PJ's deltagelse i flere af kommunen arrangerede informationsmøder og hvor forvaltningen har redegjort for fordele og bevæggrunde ved etableringen af de nye busstoppesteder.

En af de største anker mod projektet fra PJ o.a. er, at man i fremtiden ikke længere kan stå på bussen ved banegården, hvilket er helt forkert da der bl.a. er planlagt stoppested for busserne ud for Banegården og Helios og videre af Havnegade til Kildetoften hvor der etableres stoppesteder med jævne mellemrum. Altså en forbedring i forhold til nu hvor busruten stopper ved Banegården.

En anden uforståelig anke PJ o.a. kommer med er mod etableringen af det lysregulerede vejkryds ved Sundvænget og Lidl som i høj grad vil øge trafiksikkerheden for skolebørn som flere gang i løbet af dagen krydser vejen. Ligeledes vil et lysreguleret kryds kunne afhjælpe spidsbelastning af trafikken ved store arrangementer i de på et tidspunkt færdige Faaborghaller.

Langtidsparkerede busser er for længst flyttet til L. Frandsensvej hvorfor det i mine øjne er spild af plads at lade busserne holde bag banegården. Det er måske ikke der det planlagte Øhavsmuseum skal ligge, men sæt den attraktive grund fri og lad den indgå i kommunens helhedsplan for hele havnefronten fra Banegårdspladsen til og med Slagterigrunden.

Med håbet om en snarlig bedring af Peter Jensens helbred og forståelse af projektets fordele.