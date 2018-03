Debat: En affaldssortering der rykker

Lokaldebat: For lidt under et år siden, kom jeg hjem fra en fantastisk uge i San Fransisco i USA. Da jeg kom hjem igen, gik det op for mig hvor lidt vi egentlig sortere og genbruger vores affald. Jeg havde lige vænnet mig til at der var tre forskellige skraldespande i huset og alt madaffald skulle jeg ud bagerst i haven, så det kunne blive til kompost. Hjemme i lille igen Danmark gik det så op for mig, at det ikke er godt nok bare at smide det hele ned i en pose, og så kun lige tage de store stykker pap fra.

Vi er for dovne og hele projektet med at sortere virker for besværligt til at passe ind i vores hektiske hverdag, så vi gider ikke engang at sætte os ind i det. Det hele bliver bare at smidt ned i den samme skraldespand i en stor pærevælling, i stedet for at kigge på hvor de forskellige ting burde blive smidt hen. Det du måske bare ikke vidste var at hvis man sortere 10 kg. af det man kalder tørt affald, som er glas, plast, pap, papir etc., så kan man faktisk genanvende 9 kg. af det. Det er altså 90% af affaldet der kan laves om og bruges til at lave nye ting.

Så spørger du nok, jamen hvorfor skulle jeg gide at gå op i det og gøre mit liv endnu mere besværligt end det i forvejen er?

Det skal jeg fortælle dig, du burde genanvende, fordi det mindsker CO2 - udledningen og den luftforurening der sker med en masse farlige partikler. Derfor burde vi i Middelfart kommune tage ansvar og sørge for at vi har en affaldssortering der rykker. Vi skal være med til at gøre vores alles kommune til et endnu bedre sted at bo. Selv den mindste ændring har nemlig betydning i det store hele.