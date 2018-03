indbrud

Erritsø: Naboer på Damsbovænget og Smedegårdsvej kunne i weekenden dele fælles frustration over indbrud. Fra fredag aften til lørdag aften har der været en række indbrud i villaer på de to veje og et enkelt på Lundagervej og et på Ravnsgårdsdvej, hvor tyven har brugt et 20 mm koben til at skaffe sig adgang.

- Der er ingen tvivl om, at det er samme gerningsmand eller -mænd. De har benyttet samme fremgangsmåde, og tidsrummet er stort set det samme, siger vicepolitiinspektør Finn E. Nielsen fra Patruljecenter Syd.

“ Det er sandsynligvis samme gerningsmand til alle indbrud. Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, Patruljecenter Syd

Anmeldelserne fra villakvarteret landede hos politiet lørdag og søndag, og tyvene har haft mere eller mindre held til at få koster med sig.

- Vi mangler stadig at få det fulde overblik fra de berørte, siger Finn E. Nielsen.