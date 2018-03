BMX

Fredericia/Verona: Den dygtige lokale BMX-kører Magnus Dyhre kom efter weekendens Europacup, afdeling 1 og 2 hjem fra Verona med en femteplads og en sjetteplads.

Han er stolt af for første gang at have nået med i en semifinale i en Europacup, hvor han kørte side om side med verdensmesteren frem til første sving. I lørdagens løb kørte han også fra BMX-køreren, der fik en femteplads ved seneste verdensmesterskab.

Knap så tilfreds var han med sin indsats søndag. Han kom til at lave en lille fejl i første sving, måtte bremse for en anden. Det betød, at tre andre kørere kom foran ham. Og at han røg ud i ottendels-finalen.

Alt kan ske i BMX, konkluderer Magnus Dyhre, der fik testet sit niveau og bekræftet sig selv i, at en plads i finalen i en Europacup ikke er urealistisk. Han kørte løb hele 14 gange på to dage. Det var en udfordring. Der skulle varmes op mange gange, gøres klar mentalt og igen rulles af. Nu ser Magnus Dyhre frem til næste afdeling, som er i Belgien om tre uger.