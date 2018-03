Debat: En tak til veteranerne

Læserbrev: I torsdagens leder, 22. marts, kommer redaktøren frem til, at selvom man er uenig i Danmarks krigsdeltagelse, så skal man sige tak til de soldater, der tager afsted. Et synspunkt jeg, som veteran fra en af de krige vi ikke skændes om, kun kan bakke op om.

Det er nemlig ikke soldaten, der bestemmer, hvem vi slås med, eller om den ene eller anden røde linje er overtrådt, nej, han kysser sine kære farvel, tager Dannebrog på armen og rejser ud og løser sin opgave.

Heldigvis er det også blevet ok at sige tak til soldaterne i dag, ikke som den gang hvor en ung pige spyttede efter mig og råbte mindre pæne ting, fordi jeg sad i uniform på Hovedbanegården. Senest har vi fået en veterankoordinator i Svendborg. En af de ting jeg er gladest for at have stemt for i min byrådstid, som netop kan hjælpe de heldigvis få, der kommer hjem med sår på sjælen.

For desværre er der i lederen igen den påstand, at en meget stor andel kommer hjem med følgevirkninger. En myte, der desværre altid bliver nævnt i snakken om veteraner. Undersøgelser af tidligere udsendte viser, at vi ikke er særligt udsatte for at få psykiske bivirkninger. Men dem, der så får skader, skal også have mest mulig hjælp. Det skylder vi dem.

Jeg kan også se, at vi har fået en veterancafé. Det er også en god ting, for det kan være svært at fortælle civile om en udsending. Selv har jeg haft glæde af at komme i Marineforeningen, hvor man kan snakke militære indsatser med folk, der har været med siden 2. Verdenskrig, eller bare mindes den gang, man selv var en af Poseidons udvalgte, og som Svendborgs største soldaterforening er der plads til alle og til at snakke om det meste (også selvom man ikke har været i det rigtige værn).

Men jeg vil opfordre alle til at deltage kristihimmelfartsdag, hvor vi marcherer fra Torvet til Assistenskirkegården og mindes de helte, der faldt, eller på den nationale flagdag, hvor vi mødes ved Phønixsreden og sender en tak til dem, der tager afsted for Danmark.