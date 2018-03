Debat: Kommende medieforlig er skruet rigtigt sammen

Læserbrev: Det vil være en glæde, hvis så mange af Folketingets partier støtter op om det kommende medieforlig, men som vanligt så er Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre forudindtaget negative.

Lad mig prøve at anskueliggøre, hvorfor jeg synes, dette kommende medieforlig ser godt ud.

Kort skrevet: Nu skal de ansvarlige til at være ansvarlige for hver en krone, der bruges. Slut med daglige direktørflyvninger fra Aarhus til København, gratis hestetransport over Atlanterhavet, oprettelse af proformastillinger til milliongager for at holde nepotismen i kog, skandaleoverskridelse af byggebudget, slut med fastholdelses- og aftrædelsesvanvids lønpakker.

Så mangler vi blot, at den samlede direktion sætter sig selv ned i løn, så de matcher danske direktionslønninger, og skulle de ønske mere, skal man - som i resten af det danske erhvervsliv - gøre sig fortjent til dette, så oven i den faste løn, kunne man ligge en skalerbar provisionsafregning ind, der tager udgangspunkt i danskernes tilfredshed med DR.

Dette ville også tilvænne medarbejdere og direktion mod de kommende tider, nemlig privatisering og fri konkurrence.