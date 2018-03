Debat: Snablen nede i de offentlige kasser

Læserbrev: I Fyns Amts Avis kan man d. 22/3 læse et indlæg fra en læser, der i fuld alvor påstår, at landbrugsstøtten eksisterer, for at den danske befolkning kan få råd til at købe mad. Magen til sludder skal man lede længe efter.

I et land hvor salget af firhjulstrækkere eksploderer, hvor der står en kæmpe fladskærm i de fleste hjem, og meget tid går med at finde ud af, hvilket køkken i nyeste stil man skal installere, er risikoen for komme til at sulte lig nul.

Den virkelige grund, til at landbrugsstøtten eksisterer, er fordi en erhvervsgruppe, som egentlig burde være selvstændige, er blevet tvunget ind i at sidde og spekulere mere på, hvordan de kan hive flere kroner ud af EU, end på hvordan de kan udføre deres kernejob: at drive landbrug.

Alt det vrøvl med at folk ikke kan betale, hvad det koster at producere fødevarer, hører ingen steder hjemme. Folk kan snildt betale dyre afdrag på bilen og huset, og hvad de ellers har købt, så de ville sagtens have råd til at betale det, som det reelt koster at producere fødevarer. Så kunne landmændene også blive rigtige selvstændige med ret ryg, i stedet for de slaver af banker og EU-penge de er nu.

Teleselskaber, bilproducenter, banker og forsikringsselskaber kan sagtens finde ud af at tage en kraftig pris for deres produkter, hvorfor kan fødevareproducenterne ikke finde ud af det samme?

Landbrugets egne organisationer har være alt for sløve med hensyn til at kæmpe for at få folk til at forstå, at det koster penge at producere og hvorfor mon? Fordi det er nemmere at sidde med snablen i de offentlige kasser.