Min Mening: Brug papkasser eller muleposer

I min ungdom arbejdede jeg som bydreng/flaskedreng i den gamle Kvickly, der lå der, hvor Svendborg Bycenter er placeret i dag. En af bydrengenes opgaver bestod i, at vi hele tiden skulle sørge for, at der i et lille særligt aflukke ved kasseområdet var tomme papkasser i forskellige størrelser, så kunderne kunne anbringe deres varer i en papkasse og sætte den direkte ind i bagagerummet i bilen. Dette sparede os for meget arbejde, for de eneste alternativer var at smide papkasserne i en affaldscontainer eller at presse det sammen til store papballer i en pressemaskine, som vi havde stående i baglokalet. Det sidste undgik vi så vidt muligt, for man skulle kravle på gulvet bag ved pressemaskinen og bøvle med en masse ståltråd for at lave papballerne. Så var det nemmere at lade kunderne få kasserne med hjem.

Jeg savner de tider, for jeg tror ikke, at der er et eneste supermarked i Svendborg, der stadig tilbyder denne service. I stedet sælger man masser af plasticposer til de kunder, der foretrækker det, og så er vi heldigvis også mange, der bruger muleposer til at transportere vores indkøb hjem i. Jeg vil skyde på, at de fleste husstande mindst har en halv snes muleposer, som man fint kan bruge til sine indkøb. Man kan enten selv købe poserne, hvis man vil have en neutral, ensfarvet pose, eller hvis man kan leve med, at der er et logo eller en reklame på posen, så kan man få dem foræret af banken, fagforeningen, forsikringsselskabet eller alle de andre steder, som gerne giver en mulepose til sine kunder. Jeg hører til den sidste gruppe. Det er nok kun en mulepose fra partierne Venstre og Liberal Alliance, som jeg ikke ville tage i hænderne, og i øvrigt kan man jo vende vrangen ud på posen, hvis der er et budskab, som man ikke kan stå inde for. Eller man kan dekorere posen, så logoet forsvinder.

I de seneste uger har der - på de sociale medier, på radioens P4 og endda i dagbladet Information - været en del debat om, at det skulle være mere miljørigtigt at bruge plasticposer end muleposer af lærred. De finere nuancer af debatten orkede jeg efterhånden ikke at følge med i, men hovedpointen var vist, at man skulle bruge sin mulepose 7000 gange, før dens belastning på miljøet gik lige op med en plasticposes miljøbelastning. Jeg tillader mig at betvivle det tal. I øvrigt bruger jeg mine muleposer mange gange dagligt til alle mulige formål. Jeg bruger dem som skoletaske til arbejdsbrug. Til indkøb når jeg skal til købmanden. Til at samle aviser, reklamer og tomme glas og flasker til genbrugscontaineren. Til at slæbe alle de bøger, som jeg låner, frem og tilbage mellem bolig og biblioteket. Så inden mine muleposer er slidt op, er de mindst brugt 7000 gange. Muleposer er simpelthen en uundværlig del af mit liv.