Kaptajnen for Australiens cricketlandshold, Steve Smith, risikerer udelukkelse efter at have erkendt, at han var hjernen bag forsøg på snyd i en landskamp mod Sydafrika i weekenden.

Her forsøgte australierne at manipulere med bolden for at få den til at flyve mere ujævnt.

Tv-billeder viste Smiths holdkammerat Cameron Bancroft forsøge at gøre boldens overflade uregelmæssig ved at kradse på den ved hjælp af medbragt tape og jord fra banen.

- At bringe et fremmedlegeme ind på banen med det formål at ændre boldens tilstand for at få en unfair fordel i forhold til din modstand er ikke blot imod spillets love, men også imod spillets ånd, siger Andy Pycroft, der er dommerchef i Det Internationale Cricketforbund (ICC).

Både Smith og Bancroft har sagt undskyld, men det har ikke forhindret, at sagen er blevet en regulær skandale i Australien, hvor "gentlemansporten" er en af de mest populære idrætsgrene.

Premierminister Malcolm Turnbull har erklæret sig "chokeret og dybt skuffet".

- Det er umuligt at fatte, at et australsk crickethold har været involveret i snyd, siger han.

Steve Smith fik efter indrømmelsen en kamps karantæne af ICC, mens Bancroft er blevet idømt en bøde.

Men ifølge australske medier er der hårdere sanktioner på vej til især Smith fra hjemlandets cricketforbund, Cricket Australia (CA), som er under hårdt pres.

Flere store sponsorer har udtrykt stor bekymring over sagen, der kommer på et ekstraordinært skidt tidspunkt for forbundet, der netop nu forhandler om en ny tv-aftale.

- Denne opførsel sætter spørgsmålstegn ved landsholdets og australsk crickets integritet, erkender CA-direktør James Sutherland.