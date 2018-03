Kantinedrift

Finskejede Fazer Food Services A/S hører til blandt de absolut største i branchen for kantinedrift. Og når man dagligt bespiser 45.000 mennesker, så er man nødt til at have en holdning til, hvad der bør være på tallerkenen. Hos Fazer Food skal koncern-strategi og nye forretningsområder bruges til at skabe arbejdsro og frirum til dem, der står i frontlinjen. For spørger man adm. direktør Morten Hammerich, så er en frokost direkte sammenlignelig med en aften i teateret.

Hvis du arbejder på en større virksomhed eller er studerende på en større uddannelsesinstitution, så er der gode chancer for, at det er Fazer Food Services A/S, der serverer din frokost.

Den finskejede, men fynsk placerede virksomhed hører til blandt de største på markedet for kantinedrift i Danmark. 45.000 ansatte på ialt 170 danske virksomheder sætter hver dag tænderne i mad fra Fazer Food, og det er ikke blot en gunstig markedsposition, som firmaet har tilkæmpet sig gennem årtier. Det er også en mulighed og et ansvar, når man spørger administrerende direktør for den danske afdeling, Morten Hammerich.

Fazer Food Services er ejet af den finske Fazer-koncern.I Danmark beskæftiger virksomheden ca. 1.000 medarbejdere fordelt på 164 kantiner landet over i et bredt udvalg af virksomheder, kontorhuse og offentlige institutioner.



Kantinerne går under navnet: Fazer Food & Co - her bespises dagligt omkring 45.000 gæster.

Antal kantiner på Fyn: 16 kantiner med ca. 1800 daglige gæster. Største kunde er KMD. Derudover: Sanovo Technology Group, Montana, Ib Andresen, Syddanske Forskerparker, Cortex Park Odense, Odense Marcipan, EY, Focus Advokater, Leica Geosystems Technology m.fl.

Knap 40 kantiner i Jylland med ca. 8000 dagligt spisende. Heraf kan nævnes Bestseller, (hvoraf kantinen i Aarhus var en af tre nominerede til Kantineprisen 2017), Dokk1 (Aarhus) og Alsion (Sønderborg)

findes bl.a. i Borgernes Hus (Odense), Søndre Campus (Københavns Universitet), Multikulturhuset (Sønderborg) Vegetarkonceptet Wicked Rabbit findes pt. på Søndre Campus (Københavns Universitet)



- Vi er nu der, hvor hver anden dansker er overvægtig. Som en virksomhed, der serverer morgenmad, frokost, mellemmåltider og endda i mange tilfælde også aftensmad som takeaway, der har vi et ansvar for at skubbe til folks spisevaner, så de bliver både sundere og mere bæredygtige, siger han.

Det lyder en anelse frelst, men Morten Hammerich føler en nærmest historisk forpligtelse til at sige og mene, som han gør. Mere om det senere.

For her og nu er den store driftsvirksomhed igang med at indtage nye markeder. Nemlig de større uddannelses-institutioner som Københavns Universitet og DTU. Danmarks Tekniske Universitet er der landet en spritny aftale med. Her skal der hver dag serveres mad for 15000 studerende og 4000 administrative medarbejdere. Det er en bevidst strategi fra Fazer Food, der med nye brands forsøger at skabe en genkendelighed både hos kunderne og internt i organisationen.

Eksternt for at positionere sig på nye markeder. Internt for at skabe et koncept, der gør det muligt at uddanne og udveksle medarbejdere på de mange lokationer.

Og det er et træk, der har været tænkt nøje over, for selv om Fazer Food Service må kaldes en meget lønsom virksomhed, der aldrig har oplevet røde tal på bundlinjen, så har der været blindgyder. I 2005 troede virksomheden således, at et indtog i landets zoologiske haver var fremtiden. En stor aftale med Københavns Zoo blev en bekostelig affære.

- Det var dyre lærepenge. Man kan måske sammenligne det med, at bare fordi man er god til at spille fodbold, så er det ikke sikkert, man skal begynde at kaste sig over badminton og tro, at det går godt. Vi ville gerne lave mad fra bunden og troede på, at vi kunne revolutionere folks spisevaner, når de er på udflugt. Men vi var oppe mod folks egne madkurve, en traditionsbunden lyst til pølser og pommes frites - og så ikke mindst vejret, som var fuldstændig afgørende for, hvor mange gæster, der dukkede op. Vores problem var, at vi altid mødte op med 20 mand og friske råvarer, fortæller Morten Hammerich.

Med den oplevelse i hukommelsen er Fazer Food gået omhyggeligt til værks med indtoget hos det generelt unge publikum, som studerende udgør.

- Det er anderledes i forhold til vores kernepublikum i virksomhederne. De unge vil gerne have vegetarmad, og de vil gerne spise bønner og linser. Men hvor zoo-delen for 80 procents vedkommende var ukendt land for os, så er det omvendt her. 80 procent af opgaven er kendt land, og derfor giver det god mening for os, siger Morten Hammerich.

Han sidder i den nordiske styregruppe hos Fazer Food Services A/S, og derfor er han med til at sætte de strategiske skibe i søen, når nye markeder søges indtaget. På nordisk plan er Fazer til stede i 1200 virksomheder, og i Danmark dækker Fazer cirka 15 procent af markedet for kantinedrift.

Og det bringer os tilbage til det med værdierne.

For den danske del af virksomheden bygger på den kendte odenseanske produktionsvirksomhed Wittenborg. Her handlede det om at producere og sælge automater til især virksomheder. Poul Erik Wittenborg var i midten af 1970'erne udstationeret som salgschef for virksomheden i USA, og her så han for første gang insourcing af kantinedrift i større virksomheder. Da han samtidig på vej hjem i flyveren læste en historie om, at det nu endegyldigt var bevist, at rygning er skadeligt for mennesker, besluttede han sig for, at Wittenborg ikke længere skulle producere tobaksautomater. Det mente han ikke, var etisk forsvarligt. Problemet var, at tobakken udgjorde cirka halvdelen af Wittenborgs produktion på det tidspunkt.

Kort efter solgte Wittenborg-familien automatproduktionen fra og gik i gang med kantinedrift. Morten Hammerich blev ansat i 1996, og tre år senere stod han med ansvaret for virksomheden, da Poul Erik Wittenborg døde pludseligt.

Da Wittenborg-familien ikke ønskede at fortsætte, blev Hammerichs første direktør-opgave at finde en ny ejer.

- Jeg rejste rundt i Europa i månedsvis og spiste gourmetmad, for vi var en sund virksomhed, som mange gerne ville købe, fortæller han.

Valget faldt på finske Fazer. Af flere årsager. Fazer var allerede inde i resten af Norden og ville gerne til Danmark. Men virksomheden ønskede ikke at indsætte egen direktør. De var trygge ved den virksomhedskultur og drift, som Hammerich repræsenterede.

Historien bruger Morten Hammerich til at vise den lige linje fra Wittenborgs anti-tobak-beslutning og til Fazer Foods nuværende mål om at nedbringe kødforbruget og få folk til at spise sundere. Og selvfølgelig skabe en fornuftig forretning ud af det.

- Vi bruger 10.000 ton fødevarer årligt, så vi sætter et aftryk. På den lange bane tror jeg ikke længere på de store, brede buffeter. Dem er der for meget madspild i, så både værdimæssigt og økonomisk skal vi finde nye veje at gå, siger han.

Af samme grund har Fazer Food Service ansat en gastronomisk udviklingschef, hvis job består i at kigge på, hvad vi skal putte i munden nogle år ud i fremtiden.

Og så er vi tilbage ved begyndelsen. Dér, hvor erkendelsen af, at med størrelse følger muligheder og ansvar.

Det gælder nemlig også internt i virksomheden.

- Vi har for nylig fået en god trivselsmåling. Og det handler om, at vi hele tiden arbejder med, at alt det bag scenetæppet skal være i orden og på plads. Vi skal skabe nogle rammer for dem, der står ved frontlinjen, så de kan arbejde frit. Men vi skal ikke tage beslutningerne for dem. Det er altafgørende for os. Et eksempel: Hvis en kunde beder om et vare, som vi ikke umiddelbart har hos de grossister, vi normalt køber ind hos, så skal det ikke forhindre køkkenchefen i lokalt at handle et andet sted for at løse opgaven. Den frihed er meget vigtig. En frokost er sammenlignelig med en teaterforestilling, og vi arbejder meget med begrebet "Sandhedens øjeblik". For ligesom med en teaterforestilling, så kan du ikke fortryde oplevelsen af en frokost. Den skal være så god, så du har lyst til at vende tilbage næste dag og spise igen, siger Morten Hammerich.