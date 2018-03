Den overraskende sejr over Veszprem står blandt de største oplevelser for Skjern-målmand Emil Nielsen.

Skjern Håndbold leverede en toppræstation af en særlig karakter, da holdet søndag slog den ungarske storklub Veszprem med 32-25.

Den markante sejr kom i det første opgør i Champions Leagues ottendedelsfinale, og Skjern-målmand Emil Nielsen havde da også svært ved at få armene ned efter den overraskende sejr.

- Vi har slået Veszprem, og det er fuldstændig sindssygt, siger Emil Nielsen.

Han agerede en god sidste skanse, når de ungarske spillere kom til afslutninger, og målmanden leverede 16 redninger, men det skal tilskrives forsvaret, mener han.

- Jeg vil måske ikke sige, at de gjorde det let for mig, men tæt på. Vi arbejdede helt fantastisk i forsvaret, siger Emil Nielsen.

Ud over et godt forsvar mener Skjern-keeperen, at hjemmeholdet generelt leverede en stor præstation på flere parametre.

- Vi scorede på vores chancer, vi dækkede fantastisk op, og vi spillede med sindssyg høj intensitet, så det hele gik op i en højere enhed, siger Emil Nielsen.

Veszprem, der har en Champions League-triumf som målsætning, var storfavoritter til kampen, og hjemmesejren er da også helt specielt for den 21-årige målmand.

- Det er muligvis min største håndboldoplevelse indtil videre. Det var helt suverænt, og jeg glæder mig som et lille barn til, at vi skal til Ungarn og spille mod Veszprem dernede, siger målmanden.

Skjern spiller returkamp i Ungarn 31. marts, hvor der venter en intens kamp i Veszprem Arena.

- Som det ser ud lige nu, så kan vi måske sige 50/50, og det er rigtig meget i forhold til at oddset hed 90/10 eller 80/20 inden kampen, så vi har forbedret vores udgangspunkt rigtig meget, og vi tror på det, siger Emil Nielsen.