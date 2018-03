Man kan fristes til at kalde det turismens X-Factor, når jagten på den bedste idé inden for turisterhvervet skal findes.

Det er i hvert fald det, Dansk Kyst- og Naturturisme selv kalder det, når man holder audition den 19. april på Tirpitz-museet i Blåvand, hvor små og mellemstore virksomheder kan komme og præsentere deres ideer inden for netop turistområdet.

- Det er vigtigt, at vi lægger os i selen for hele tiden at udvikle og nytænke turismen på Fyn og i resten af landet. Både for fortsat at kunne bevare interessen hos de mennesker, der allerede besøger vores kystområder, men bestemt også for at kunne trække nye gæster til, siger Birthe Jørgensen, strategi- og udviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Man kalder projektet for TourismX og handler om at finde de bedste ideer til turisterhvervet, og vinderne får mulighed for at få råd og vejledning fra folk, som allerede ved noget på området.

Som det sig bør i auditions skal der være et dommerpanel, og én af dem i panelet er Henrik Neelmeyer, direktør for Egeskov Slot. Slottet fungerer som turistattraktion med museum, udstillinger og events samt hjem for grevefamilien Ahlefeldt. For direktøren er det afgørende, at de præsenterede ideer har et kommercielt sigte.

- Jeg har tidligere set mange eksempler på ideer og projekter, som er blevet igangsat udelukkende med fokus på selve ideen, men den kommercielle del har manglet. Og så lykkes det ikke rigtigt at gøre ideen stærk og bæredygtig. For netop den kommercielle del er forudsætningen for at kunne skabe fremdrift, vækst og arbejdspladser, siger Henrik Neelmeyer.

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet er videnspartnere i projektet, som har et budget på 20 millioner kroner baseret på medfinansiering fra EU, de fem regioner samt privat finansiering.