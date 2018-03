dispensation

Et enigt by- og planudvalg har godkendt, at ulovlig jordregulering får lov at ligge. Ejerne har været pålagt en bod på 1000 kroner per uge siden 2014 for at fjerne de 7000 kubikmeter.

Den ulovlige jordregulering skete i 2008 og gav stor debat. Den var skyld i massive gener for naboerne, og ejerne blev pålagt at fjerne jorden. Det skete ikke, ejerne blev meldt til politiet og blev i 2014 pålagt en bod på 1000 kr. pr. uge, ind til jorden var fjernet.

Planen der gik i frø Firmaet Jeksø A/S købte det 61596 kvadratmeter store areal i 2007 for 30 mio. kroner.Siden blev arealet byggemodnet. Planen var, at der skulle opføres kubistiske arkitekttegnede villaer i hvidt. I bunden af Fjordalléen terrænregulerede selskabet terrænnet, så der også kunne blive udsigt fra de nederste matrikler over Vejle Fjord Reguleringen var ulovlig, og Jeksø ApS blev i 2014 pålagt at regulere terrænet tilbage eller betale ugentlige bøder på 1000 kroner, indtil firmaet de 7000 kubikmeter ulovlig jord var fjernet. Jorden er aldrig blevet fjernet, og grundene ikke solgt. Siden har arealet ligget brak. Hvorvidt boden på samlet knap 200.000 kroner er blevet betalt fremgår ikke af avisens oplysninger. Ejeren af Jeksø ApS er direktør for det nye selskab Dan Mark Ejendomme A/S, som ønsker at udvikle udstykningen.

- Vi har politisk alene set på, om vi mener, at vi kan give dispensation til den terrænregulering, der skete for mange år siden. Den har sat sig, og det vil ikke give mening i dag at begynde at grave den af, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Trelde: En ulovlig terrænregulering i Østerby bliver nu lovliggjort af Fredericia Kommune. Det indstiller by- og planudvalget med den baggrund, at det kan betyde, at der endelig bliver sat gang i udbygningen af den store udstykning Fjordalleen. Den breder sig mellem Skullebjergvej og Treldevej.

- Det har vi ikke gjort os overvejelser om. Vi har alene set på spørgsmålet om terrænet, og så tror vi på, at selskabet har en interesse i at få området udviklet, siger Steen Wrist.

Det var firmaet Jeksø, som i første omgang købte det store areal i Østerby og udstykkede og byggemodnede 70 byggegrunde. Ganske få er bebygget i dag, og regninger for byggemodning blev bl.a. betalt ved at overdrage enkelte grunde til blandt andre Trefor Vand.

Jeksø købte det store areal i 2007 lige på kanten af finanskrisen. Prisen var 30 mio. kroner. Selskabet gik i gang med byggemodningen, og i dag ligger knap 70 ubebyggede grunde klar med stikledninger til vand og strøm. Grundene blev sat til salg for en mio. kroner per styk.

Nu ligger en ny plan klar for udstykningen, og politikerne håber denne gang, at den realiseres.

- Jeg deltog i borgermøde i Bøgeskov for nylig, hvor planerne var oppe at vende. Det vil være et stort plus for sognet, hvis det endelig lykkes at få gang i udstykning, for der er behov for tilflyttere. Udstykningen er spændende og ligger fantastisk, så det burde kunne lade sig gøre, siger Steen Wrist.

Jeksø, som ifølge tinglysningen.dk og virksomhedsoplysningen BIQ ejer de 70 grunde, kom ud af 2015 med et underskud på 50 millioner kroner. I 2016 var det vendt til et plus på 50 millioner kroner.

Dan Mark Ejendomme ApS kom ud af 2016 med et plus på godt 2,5 millioner kroner. Ifølge årsregnskabet har selskabet aktiver for over 860 millioner kroner.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Dan Mark Ejendomme A/S.