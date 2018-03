Den ene af Erich Staals to sønner er allerede medejer i Scanvand, og den anden er afdelingsleder i PE Svejsnings afdeling på Sjælland. Når Erich Staal en dag går på pension, er det planen, at sønnerne skal overtage begge firmaer.

Vissenbjerg: Lige så lidt, som Erich Staal havde forestillet sig, at han i dag skulle beskæftige 20 medarbejdere i sine to firmaer PE Svejsning og Scanvand, lige så lidt havde han forestillet sig, at hans to sønner også skulle arbejde i firmaerne.

Men den 57-årige direktør er glad for, at firmaerne er blevet en så stor succes og ikke mindst, at hans to sønner har lyst til at arbejde i dem.