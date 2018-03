Sundhed

Region Midtjylland kan hente 133 millioner kroner på mere samarbejde med private virksomheder og større konkurrence, viser tal fra brancheorganisationen.

Udbud: Duksen er Region Syddanmark, når det handler om at sætte offentlige opgaver i udbud. Region Midtjylland halter bagefter og kan hente 133 millioner kroner ved at sende kantinedrift, logistik og rengøring på sygehusene i konkurrence mellem private servicevirksomheder. Dansk Industri har sammenlignet de fem regioners samarbejde med private virksomheder - den såkaldte konkurrenceudsættelse - på fire hovedområder og i modsætning til stat og kommuner sender regionerne færre opgaver i udbud. Andelen var 20,2 procent i 2016 mod 23,5 procent otte år tidligere. “ Man kan også lære af hinanden, og der er trods alt kun fem regioner.Jakob Scharff, branchedirektør for service i Dansk Industri - Vi siger lidt ydmygt, at der måske er andre veje til at få mere sundhed for pengene. Vi har regnet på opgaver, som ikke bør være politisk kontroversielle: Støttefunktioner som kantine, vaskeri og logistik til regionernes hovedopgave med at levere sundhed til danskerne, siger Jakob Scharff, branchedirektør for service i Dansk Industri.

Store forskelle regionalt

De danske regioner har netop holdt generalforsamling i Aarhus, hvor afgående formand Bent Hansen talte om presset på sundhedsvæsenet. Men regionspolitikerne burde ifølge Jakob Scharff gå efter potentialet på mellem 400 og 600 millioner kroner i effektivisering, som er forskellen i regionernes praksis i dag. - Der er store forskelle i regionerne samarbejde med private leverandører. Vores tilgang er meget konservativ, for vi ser ikke på samtlige driftsopgaver, men tager afsæt i niveauet i dag og regner på best practice ud fra, hvad der kan lade sig gøre. Altså hvis nogle regioner kommer op på niveau, siger Jakob Scharff.

Mere at rive i

Region Syddanmark og Region Sjælland ligger højest på konkurrenceudsættelse, mens Midtjylland og Hovedstaden ligger under gennemsnittet. Dansk Industri regner ud fra studier i den offentlige sektor med en besparelse på 10 procent af udgifterne, når opgaver bliver sendt ud i konkurrence i et offentligt-privat samarbejde. - Man kan også lære af hinanden, og der er trods alt kun fem regioner, argumenterer Jakob Scharff. - Men handler det ikke mere om at skaffe arbejde til jeres medlemmer, servicevirksomhederne? - Det lægger vi ikke skjul på. Vi har nogle medlemmer, som meget gerne vil have mere at rive i, det er klart. Men DI arbejder også for, at vi får en mere effektiv offentlig sektor til gavn for hele samfundet og vores medlemmer, siger Jakob Scharff. Ifølge Dansk Industri kan konkurrenceudsættelse give innovation i den offentlige sektor i samarbejdet med private firmaer. - Servicevirksomhederne kan være med til at nytænke og optimere opgaver i regionerne. Men frustrerende nok går udviklingen tilbage, og en smule drillende kan man sige, at der sker mange spændende ting i staten hos forsvaret og politiet. I forsvaret har man sagt: Vi skal gøre soldater klar til skarpe missioner og have professionelle til at hjælpe os med alle opgaver omkring det. Vi ser kommunerne etablere nye samarbejder med private i større omfang end tidligere. Men med regionerne er det en anden historie. Desværre, siger Jakob Scharff.

Kræftbehandling tager fokus