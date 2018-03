Genopstået

Vi vil have styr på minderne og have nærværet ved at kigge billeder sammen tilbage. Danmarks største boghandlerkæde oplever markant stigning i salget af fotoalbum. Avisen Danmark sætter i påskeserien "Genopstået" fokus på fænomener, der har fået en renæssance.

- Jeg vil ikke oplyse med det præcise tal. Af konkurrencehensyn. Men en stigning på mere end 10 procent bekræfter, at her er ikke bare tale om et udsving. Fotoalbummet er på vej tilbage, siger Niels Rode.

Derfor er fotoalbummet tilbage Her er Malene Granau Jespersen tre vigtigste grunde til at bruge fotoalbum:1. Fotoalbummet får styr på minderne. Når man kan finde rundt i sine billeder, får man også set dem. 2. Fotoalbummet giver hyggen og samværet ved at genopleve de tin, man har oplevet sammen. Den oplevelse kan være svær at genskabe, hvis man skal bladre rundt i en telefon. 3. Fotoalbummet kan gøres personligt og komme til at ligne en scrapbog med personlige notater og udklip.

Fotoalbum: En gang stod de i alle hjem. Fotoalbummet med de knitrende pergamentsider eller bløde plasticlommer var en del af den fælles hukommelse i familien, og man sørgede sirligt for at arkivere sommerferien eller familiefesten, så oplevelsen kunne deles med andre.

- Her er billeder af Josefines bedsteforældre - det han være praktisk, når de en gang imellem henter Josefine. Og så er der billeder af det, Josefine har oplevet i sin ferie og i weekenderne. Det giver dagplejemoren mulighed for at få en god snak med Josefine - og det er altså lettere at får en snak i gang med en tre-årig, når man har noget at pege på, siger Malene.

Blandt Malenes fotoalbum er titler som" turen til Vesterhavet" og "turen til Blåvand Zoo", som er oplevet sammen med manden Rasmus og datteren Josefine på tre år. Men Malene laver også fotoalbum med særlige formål. For eksempel har hun lavet et fotoalbum til Josefines dagplejemor.

- Jeg synes, det er hyggeligt at samle sine billeder til en lille historie, som man kan genopleve sammen med familien. I fotoalbummet har du jo også mulighed for at skrive små kommentarer og lægge billetter og bon'er ind. Det gør det lettere at genopleve for eksempel sommerferien, siger Malene.

- Vi ser samme tendens inden for eksempelvis brætspil og perler. Folk vil gerne have noget, de kan samles om igen, siger Niels Rode.

En anden grund til, at fotoalbummet er vendt tilbage, kan være bøvlet med at holde styr på de digitale billeder. De fleste har oplevet problemer med at finde rundt i fotorullen på telefonen eller måske ligefrem, at tusindvis af billeder forsvundet, fordi de ikke var blevet lagt op i skyen. Men selv om det har betydet en genkomst for fotoalbummet, er det samme ikke sket for fotopapiret.

- Det kan jeg godt forstå. Det er også lettere at få billederne fremkaldt over nettet end at stå med det selv. Og så er det jo ikke så dyrt, siger Malene.

En fremkaldelse af et billede i fotolomme-størrelse kan fås flere steder for under en krone.