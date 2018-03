SUS Nyborgs modstander havde stadig mulighed for at slippe fri af nedrykningsstregen med en sejr i dagens kamp, og det faktum var ifølge Carsten Madsen fra SUS Nyborg den afgørende faktor. - De ville det mere, og selv om vi kommer til masser af muligheder, brænder vi alt for meget, det halter i vores midterforsvar og så har de i David Martinussen, som tidligere har stået i SUS Nyborg, en målmand, der lige rammer dagen mod os, var ordene. Med seks mål blev Simon Elsborg topscorer for østfynboerne. (JOSC)